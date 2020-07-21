Машины скорой помощи активно производят в Казахстане

Высокая нагрузка на медицинских работников вызвала в Министерстве здравоохранения Казахстана потребность в увеличении парка спецтехники. В качестве отзыва на возросшее количество запросов от государственных и частных организаций, костанайский завод «СарыаркаАвтоПром» расширил свое производство машин скорой медицинской помощи. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Ранее автопроизводителем уже была налажена поставка спецтехники на базе минивэнов JAC. С недавнего времени, учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, было принято решение о переоборудовании автомобилей и соответствующей докомплектации модели Chevrolet Damas.

«Ситуация с высокой нагрузкой на медицинские учреждения уже не раз поднималась в СМИ, мы это видим тоже. Потому в кратчайшие сроки, по технической спецификации Министерства здравоохранения Республики Казахстан была определена и спроектирована модель Chevrolet, которая отвечает главным требованиям отбора – оперативность, надежность, маневренность и скорость поставки непосредственно медицинским сотрудникам», - сказал директор «СарыаркаАвтоПром» Сырым Семейбаев.

Как подчеркивает руководство завода, компактный автомобиль успешно прошел все тестовые пробы, отметившись высокой эффективностью и максимальным подъездом к домам любого типа, что в случае необходимости транспортировки пациента минимизирует риск его контакта с окружающими.

Автомобили укомплектованы всем необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным оборудованием для перевозки больных, в том числе портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором.

Первые запросы на новые автомобили в борьбе с COVID-19 были сделаны от Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и банка Kaspi.kz.

Напомним, что производство Chevrolet стартовало на костанайском заводе 28 марта этого года, и уже сегодня пользуется широким спросом как в Казахстане, так и в странах ближнего зарубежья.