Грузоперевозки в Казахстане сократились за год на 10%

В Казахстане перевозки автомобилями и городским транспортом всё ещё значительно уступают докризисным показателям: грузоперевозки сократились за год на 10%, пассажироперевозки — почти в 4 раза, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Доходы предприятий сектора упали за год на 14%.

В июне текущего года пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом достигли 534,6 млн чел. — в 1,7 раза больше, чем в предыдущем мае, и в 2,4 раза больше, чем в «карантинном» апреле. В то же время показатель всё ещё сильно уступает июню прошлого года — сразу в 3,8 раза.

Практически все пассажироперевозки в июне текущего года (99,2%) пришлись на автобусы (66,4%) и такси (32,8%).

Пассажирооборот в июне составил 5,1 млрд пкм — в 1,7 раза больше, чем в мае, и в 2,4 раза больше, чем в апреле текущего года, при этом показатель уступает июню 2019-го в 4,4 раза.

Перевозки груза и багажа автомобильным и городским транспортом в июне составили 290,8 млн тонн — на 9,5% больше, чем в мае текущего года, и сразу на 43,9% больше, чем в апреле, но в то же время на 10,1% меньше, чем в июне 2019-го.

Грузооборот в июне достиг 13,3 млрд ткм — на 4,7% больше, чем в мае, и на треть больше, чем в апреле 2020-го, но по сравнению с июнем прошлого года показатель сократился на 16,7%.

В Казахстане для укрепления позиций отечественных автоперевозчиков на международном рынке грузоперевозок, согласно данным Комитета транспорта МИИР РК, было принято решение по освобождению приобретаемых седельных тягачей от утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию.

Доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта в июне достигли 19,4 млрд тг — на 16,8% больше, чем в мае текущего года, но на 14% меньше, чем годом ранее.

На долю доходов от перевозок груза и багажа пришлось 73,4% или 14,2 млрд тг, от пассажироперевозок, соответственно, 26,6%, или 5,1 млрд тг.