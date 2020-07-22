Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области
Нефтяной фонтан на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области остановлен. Об этом заявил Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Да, действительно, такой факт был подтвержден, 17 июля был такой факт. Сейчас с участием компании Мангистаумунайгаз разлив нефти остановлен», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, теперь предстоят очистные работы.
«Предстоят работы по очистке и сбору разлившейся нефти. Самое главное, факт разлива был вовремя выявлен и остановлен», - заключил Магзум Мирзагалиев.
Лента новостей
Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области
В Азербайджане утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы - Распоряжение
События в Товузе вновь показали, что азербайджанское государство находится рядом с гражданином — депутат
ООО «Газахский цементный завод» с целью борьбы с коронавирусом осуществляет поставку в нашу республику 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Министерство здравоохранения Узбекистана объявляет тендер на закупку микронутриентов для обогащения пищевой продукции
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Гасан бек Зардаби и Ханифа Абаева - история одной любви. В честь 145-летия Национальной прессы (ФОТО)