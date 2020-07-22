Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области

Нефтяной фонтан на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области остановлен. Об этом заявил Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Да, действительно, такой факт был подтвержден, 17 июля был такой факт. Сейчас с участием компании Мангистаумунайгаз разлив нефти остановлен», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, теперь предстоят очистные работы.

«Предстоят работы по очистке и сбору разлившейся нефти. Самое главное, факт разлива был вовремя выявлен и остановлен», - заключил Магзум Мирзагалиев.