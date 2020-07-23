В Казахстане число заболевших коронавирусом достигло 76799

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 22 июля, зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 778 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 236 / 166, город Алматы - 216 / 103, город Шымкент - 36 / 20, Акмолинская область - 53 / 29, Актюбинская область - 39 / 17, Алматинская область - 69 / 32, Атырауская область - 138 / 97, Восточно-Казахстанская область - 210 / 91, Жамбылская область - 48 / 23, Западно-Казахстанская область - 99 / 55, Карагандинская область - 140 / 53, Костанайская область - 52 / 25, Кызылординская область - 77 / 12, Мангистауская область - 47 / 15, Павлодарская область - 68 / 18, Северо-Казахстанская область - 99 / 7, Туркестанская область - 19 / 15.

Всего в стране выявлено 76799 заболевших.