Рейс Актобе-Нур-Султан отложили из-за повреждения самолета телескопическим трапом

В Актобе самолет авикомпании «Эйр Астана» повредили телескопическим трапом, из-за чего рейс «Актобе-Нур-Султан» пришлось задержать и перенести на сутки, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что вчера рейс КС978 направлением «Актобе-Нур-Султан» был задержан в связи с повреждением двери самолета телескопическим трапом во время его обслуживания.

«Вылет рейса КС978, планировавшийся на 17.30 часов был отложен на следующий день в 20.00 часов во местному времени. Пассажирам предоставлено проживание и питание в гостинице», - сообщили в пресс-службе.

Для оценки повреждения и принятия решения по дальнейшей эксплуатации самолета будут направлены инженеры. Будет проведено расследование.