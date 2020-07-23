В Казахстане заявили, что недооценили масштабы распространения коронавируса

Казахстанские власти признают, что масштабы распространения коронавирусной инфекции в стране были недооценены. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Много вопросов поступает по ситуации с коронавирусом. По некоторым из них я хотел бы дать пояснения. Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы", - написал он в четверг на своей странице в Facebook.

Говоря о выводах, он пояснил, что не имеет ввиду какие-либо отставки на уровне глав администраций или министров. "Речь о другом, речь о системной перестройке государственного управления. Уже сейчас президент внимательно изучает этот вопрос. Госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом", - отметил он.

Абаев также выразил мнение, что необходимо менять и отдельные правовые аспекты работы. "Например, в условиях чрезвычайного положения акиматы (местные администрации) банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно", - констатировал он.