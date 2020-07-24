Число заболевших коронавирусом в Казахстане приближается 80 тысячам
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 776 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 175 / 98, город Алматы - 247 / 113, город Шымкент - 22 / 6, Акмолинская область - 49 / 23, Актюбинская область - 32 / 11, Алматинская область - 78 / 56, Атырауская область - 180 / 119, Восточно-Казахстанская область - 216 / 88, Жамбылская область - 75 / 53, Западно-Казахстанская область - 89 / 47, Карагандинская область - 140 / 56, Костанайская область - 54 / 20, Кызылординская область - 85 / 26, Мангистауская область - 75 / 36, Павлодарская область - 61 / 11, Северо-Казахстанская область - 89 / 6, Туркестанская область - 20 / 7.
Всего в стране выявлено 78 486 заболевших.