1740 новых заболевших: до 80 226 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1740 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 816 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 251 / 102; город Алматы - 220 / 118; город Шымкент - 39 / 17; Акмолинская область - 51 / 27; Актюбинская область - 36 / 13; Алматинская область - 53 / 44; Атырауская область - 156 / 112; Восточно-Казахстанская область - 215 / 95; Жамбылская область - 61 / 40; Западно-Казахстанская область - 91 / 48; Карагандинская область - 150 / 62; Костанайская область - 60 / 35; Кызылординская область - 80 / 32; Мангистауская область - 64 / 26; Павлодарская область - 109 / 24; Северо-Казахстанская область - 85 / 9; Туркестанская область - 19 / 12.
Всего в стране выявлено 80 226 заболевших.