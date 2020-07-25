Объем ввода доступного жилья в Нур-Султане увеличится в три раза

Почти восемь тысяч жителей столицы справят новоселье в 2020 году по программе «Нұрлы жер», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В рамках программы «Нұрлы жер» в Нур-Султане в течение 2020 года за счет госинвестиций в столице планируется ввести в эксплуатацию жилья общей площадью более 500 тысяч квадратных метров (почти восемь тысяч квартир). Тем самым, объем ввода доступного жилья в городе увеличится почти в три раза», - сообщил руководитель отдела строительства городского управления строительства Жан Мырзагали.

Кроме того, через АО «Казахстанская ипотечная компания» планируется реализация свыше 1 200 квартир для работников сферы образования и здравоохранения. В 2019 году в Нур-Султане введено в эксплуатацию 141,7 тысячи квадратных метров жилья на 1 634 квартиры и приобретено 1 599 квартир, в том числе 1 050 – для работающей молодежи.