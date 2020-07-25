В Казахстане доля выздоровевших от коронавируса пациентов от количества заболевших составила 63,8%

Казахстан 25 июля 2020 20:06 (UTC+04:00)
В Казахстане доля выздоровевших от коронавируса пациентов от количества заболевших составила 63,8%

В Казахстане доля выздоровевших от коронавируса пациентов от количества заболевших составила 63,8%. Об этом говорится на Telegram-канале министерства здравоохранения, сообщает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

С 1 по 25 июля 2020 года:

- снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%;

- сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%;

- занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%;

- загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%;

- увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%.

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