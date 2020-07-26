За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1494 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1494 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 638 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 284 / 108, город Алматы - 173 / 59, город Шымкент - 39 / 12, Акмолинская область - 53 / 25, Актюбинская область - 12 / 5, Алматинская область - 59 / 29, Атырауская область - 85 / 64, Восточно-Казахстанская область - 192 / 88, Жамбылская область - 53 / 34, Западно-Казахстанская область - 95 / 56, Карагандинская область - 121 / 49, Костанайская область - 59 / 39, Кызылординская область - 24 / 17, Мангистауская область - 71 / 29, Павлодарская область - 73 / 9, Северо-Казахстанская область - 80 / 11, Туркестанская область - 21 / 4.
Всего в стране выявлено 81 720 заболевших.