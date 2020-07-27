За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1402 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 589 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 292 / 105, город Алматы - 221 / 122, город Шымкент - 54 / 5, Акмолинская область - 56 / 32, Актюбинская область - 25 / 11, Алматинская область - 38 / 30, Атырауская область - 37 / 31, Восточно-Казахстанская область - 171 / 69, Жамбылская область - 52 / 26, Западно-Казахстанская область - 88 / 50, Карагандинская область - 106 / 40, Костанайская область - 58 / 23, Кызылординская область - 8 / 4, Мангистауская область - 45 / 13, Павлодарская область - 54 / 13, Северо-Казахстанская область - 74 / 7, Туркестанская область - 23 / 8.
Всего в стране выявлено 83122 заболевших.