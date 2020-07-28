До 84 648 достигло число заболевших коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 526 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 656 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 250 / 82, город Алматы - 253 / 110, город Шымкент - 25 / 20, Акмолинская область - 52 / 23, Актюбинская область - 11 / 3, Алматинская область - 85 / 47, Атырауская область - 65 / 46, Восточно-Казахстанская область - 179 / 69, Жамбылская область - 51 / 31, Западно-Казахстанская область - 86 / 48, Карагандинская область - 118 / 41, Костанайская область - 63 / 42, Кызылординская область - 69 / 31, Мангистауская область - 44 / 7, Павлодарская область - 57 / 23, Северо-Казахстанская область - 70 / 6, Туркестанская область - 48 / 27.
Всего в стране выявлено 84 648 заболевших.