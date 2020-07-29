Число заразившихся коронавирусом в Казахстане увеличилось до 86 192

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1544 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 760 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 250 / 136, город Алматы - 271 / 162, город Шымкент - 51 / 35, Акмолинская область - 51 / 28, Актюбинская область - 22 / 8, Алматинская область - 73 / 50, Атырауская область - 58 / 42, Восточно-Казахстанская область - 193 / 75, Жамбылская область - 52 / 35, Западно-Казахстанская область - 80 / 41, Карагандинская область - 129 / 40, Костанайская область - 65 / 42, Кызылординская область - 52 / 21, Мангистауская область - 49 / 9, Павлодарская область - 50 / 17, Северо-Казахстанская область - 63 / 5, Туркестанская область - 35 / 14.

Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.

Число выздоровевших за прошедшие сутки в стране составило 2234 человека, с началч пандемии - 56638.