Пуск с Байконура ракеты-носителя «Протон» перенесен на сутки

Запланированный на сегодня, 30 июля 2020 года, запуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» перенесен на резервную дату. Об этом, как передает Trend, сообщил корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении говорится о том, что государственная комиссия приняла решение о переносе пуска на 31 июля 2020 года в 01:25:19 (GMT+4), что соответствует 03:25:19 времени Нур-Султана.

«Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов», - уточняется в сообщении.

Предстоящий запуск ракеты «Протон» будет первым в 2020 году, предыдущий старт российской тяжелой ракеты состоялся в декабре 2019 года.

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сотрудники Республиканского государственного предприятия «Научно-исследовательский центр «Ғарыш экология», обеспечивающие экологическое сопровождение пусков с космодрома Байконур, уже находятся в Карагандинской области - районе падения первой ступени ракеты-носителя и готовы к предстоящему запуску.