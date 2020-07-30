Более 150 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области

С марта в Атырауской области было проведено более 150 000 ПЦР-исследований на коронавирус, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«В области работает восемь лабораторий, где занимаются исследованием ПЦР-тестов. Это Национальный центр экспертизы (Атырау), Национальный центр экспертизы (месторождение Тенгиз), лаборатория «Олимп», «Проспект Медикал» (Атырау), «Проспект Медикал» (Тенгиз), лаборатория при Геологской поликлинике, лаборатории «Инвиво» и «Health Care Atyrau». Одна из них - недавно открывшаяся лаборатория при Геологской поликлинике», - сообщили в пресс-службе областного акимата.