Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 90 тысячам
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 627 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 232 / 132, город Алматы - 218 / 106, город Шымкент - 30 / 10, Акмолинская область - 53 / 27, Актюбинская область - 17 / 6, Алматинская область - 63 / 20, Атырауская область - 67 / 37, Восточно-Казахстанская область - 187 / 80, Жамбылская область - 49 / 22, Западно-Казахстанская область - 74 / 45, Карагандинская область - 101 / 22, Костанайская область - 66 / 28, Кызылординская область - 55 / 37, Мангистауская область - 39 / 17, Павлодарская область - 73 / 21, Северо-Казахстанская область - 61 / 3, Туркестанская область - 29 / 14.
Всего в стране выявлено 89 078 заболевших.