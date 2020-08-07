В Нацбанке Казахстана рассказали о трендах на валютном рынке

Заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк рассказал об основных трендах на валютном рынке и ожиданиях по динамике курса в августе, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

По его словам, с начала августа цены на нефть показывают небольшой рост на фоне данных о снижении запасов в США, а также взрыва в Бейруте. По мнению аналитиков, это может привести к перебоям в поставках.

Так, 5 августа цены на нефть марки Brent достигли пятимесячного максимума и перешагнули отметку 45 долларов за баррель.

«Если цены на нефть стабилизируются и перейдут в фазу постепенного роста, это может оказать положительное влияние на курс тенге: увеличатся поступления валюты и улучшится состояние текущего счета платежного баланса к концу года», - цитирует спикера пресс-служба Нацбанка.

Вместе с тем он отметил, что рынок государственных ценных бумаг имеет потенциал стать фактором поддержки для нашей валюты. В настоящее время тенговые инструменты выглядят достаточно привлекательными для иностранных инвесторов на фоне государственных ценных бумаг других стран. У нас выше доходность.

«Покупки ценных бумаг зарубежными инвесторами отразятся на валютном рынке, станет больше валюты, что будет способствовать укреплению тенге», - выразил уверенность Иван Сердюк.

Также он оценил влияние на курс так называемых сезонных факторов – «налоговой недели» и «сезона отпусков».

«Каждый второй месяц квартала – это период «большой налоговой недели». В это время экспортеры выплачивают рентный налог и налог на добычу полезных ископаемых. Для уплаты налогов экспортеры продают валюту. Это, как правило, обеспечивает повышенное предложение на валютном рынке и соответствующую поддержку курсу тенге. Однако стоит учитывать, что в августе оплата налогов будет производиться за второй квартал, а тогда цены на нефть достигали своих минимумов за последние десятилетия и достигали 19 долларов за баррель, то есть эффект от фактора «налоговой недели» мы ожидаем умеренный. Есть еще один сезонный фактор. Это так называемый «сезон отпусков», когда люди меняют тенге на иностранную валюту, чтобы полететь на отдых в другие страны. В этом году из-за коронавируса многие страны по-прежнему остаются закрытыми для туристов. Именно поэтому эффект «сезона отпусков» на тенге будет ограниченным», - сказал спикер.

Также он отметил, что на фоне восстановления экономической активности постепенно растет спрос на наличную инвалюту в обменных пунктах. В среднем с начала года обменники ежемесячно продают по 385 млн долларов в иностранных валютах, что меньше средних показателей 2018 и 2019 годов, когда ежемесячные продажи составляли по 575 и 653 млн долларов, соответственно.

По нашим предварительным оценкам, в июле нетто-объем продажи валюты населению составит 450-500 млн долларов.

«Это внутренние факторы, которые могут оказать воздействие на стоимость доллара в августе», - сказал он.