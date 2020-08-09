872 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 428 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 174 / 78, город Алматы - 151 / 73, город Шымкент - 24 / 13, Акмолинская область - 39 / 22, Актюбинская область - 10 / 5, Алматинская область - 23 / 16, Атырауская область - 41 / 35, Восточно-Казахстанская область - 78 / 30, Жамбылская область - 30 / 18, Западно-Казахстанская область - 55 / 24, Карагандинская область - 90 / 27, Костанайская область - 30 / 13, Кызылординская область - 6 / 6, Мангистауская область - 29 / 24, Павлодарская область - 26 / 15, Северо-Казахстанская область - 40 / 11, Туркестанская область - 26 / 18.

Всего в стране выявлено 98701 заболевший.