Число заразившихся коронавирусом в Казахстане приближается к 100 тысячам

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 163 / 56, город Алматы - 132 / 61, город Шымкент - 1 / 1, Акмолинская область - 42 / 19, Алматинская область - 18 / 15, Атырауская область - 30 / 29, Восточно-Казахстанская область - 58 / 20, Жамбылская область - 20 / 10, Западно-Казахстанская область - 49 / 16, Карагандинская область - 87 / 37, Костанайская область - 31 / 16, Кызылординская область - 5 / 3, Мангистауская область - 28 / 23, Павлодарская область - 21 / 9, Северо-Казахстанская область - 38 / 12, Туркестанская область - 18 / 13.

Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.