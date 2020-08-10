Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства

О проблемах развития предпринимательства в условиях борьбы с распространением коронавируса и коррупционных рисках в строительной отрасли в ходе прямого эфира программы «AntikorLive» рассказал президент республиканской ассоциации межотраслевого сотрудничества «Өркен» Болат Омаров, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

"10-15 лет назад предприниматели не знали, куда обращаться в случае коррупционных рисков, не было такой структуры, которая решала бы такие вопросы. Сейчас надо пропагандировать, проводить акцию, чтобы поддержать предпринимателей в это сложное время. Не секрет, что предпринимательство дает большую занятость населению. Только занятость может обеспечить экономическую и социальную безопасность каждого человека. Работа в этом направлении должна постоянно проводиться, чтобы обезопасить предпринимательство", - прокомментировал Болат Омаров.

По его словам, Общественным советом разрабатывается антикризисная программа по поддержке предпринимательства.

"Мы организовали Общественный совет по поддержке предпринимательства. В настоящее время разрабатываем антикризисную программу по поддержке предпринимательства с участием всех городских исполнительных органов, с привлечением институтов развития. То есть идет комплексная работа по созданию диалоговой площадки.

В настоящее время проводим разъяснительную работу среди предпринимателей, работаем с различными организациями, ассоциациями отраслевого назначения. В дальнейшем планируем оптимизировать работу по созданию проектного офиса. Очень хотелось бы перейти к действенной поддержке. В условиях борьбы с коронавирусом и карантина нам нужно сохранить экономический, деловой потенциал, чтобы не потерять предпринимательство: занятость, рабочие места. Мы работаем над этим", - сказал он.