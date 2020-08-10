Минсельхоз Казахстана обозначил перспективные для германских инвесторов отрасли

Сотрудничество Казахстана и Германии в агропромышленном комплексе обсудил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров с Парламентским статс-секретарем Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Уве Файлером, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Встреча проходила в онлайн-формате с участием представителей делового круга и научной среды. На видеоконференции стороны затронули проблемы в аграрной сфере, в том числе, влияние пандемии COVID-19 на производство и сбыт продуктов питания, а также обозначили курс на ближайший год тесного сотрудничества в рамках проектной деятельности.

В политических и общественных дискуссиях тема COVID-19 наиболее актуальная. Последствия распространения коронавирусной инфекции отразились на всех отраслях экономики, в том числе, и на сельском хозяйстве. В период активного действия пандемии многие страны закрыли свои границы, ограничили передвижение автотранспорта, что стало барьером для своевременной доставки продуктов питания. Большинство хозяйств до сих пор испытывают острый дефицит работников – эти и многие другие проблемы обнажили хрупкость продовольственной безопасности.

«Нужно сделать соответствующие выводы и подготовиться к рискам при продолжении пандемии. Это направление Германия обозначила стратегическим с начала своего председательства в Совете Евросоюза», - отметил в ходе своего доклада Парламентский статс-секретарь Уве Фейлер.

«Амбициозные цели должны быть осуществимы для крестьян. Их надо поддерживать. Прогресс в этом отношении зависит от дальнейших переговоров по программе многолетнего финансирования, тесной связанности с совместной аграрной политикой, а также представляет собой стратегию «с фермы на вилку». Параллельно к этому мы делаем ставку на откосы в сторону благополучия животных и маркировки продуктов питания. Надо создать единый знак качества относительно благополучия животных в ЕАЭС и развития расширенного значения пищевой ценности», - добавил он.

Данные направления отражаются в проектной работе в рамках двусторонней программы сотрудничества Германии и Казахстана. Немецкая сторона выразила готовность делиться опытом с зарубежными партнерами, чтобы поддерживать их в развитии собственного агропродовольственного сектора.

В свою очередь, первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сказал, что векторы развития казахстанской агарной отрасли в существующих экономических условиях будут направлены на углубление переработки сельхозпродукции, обеспечение продовольственной безопасности страны за счет увеличения производства продуктов питания и ориентир на импортозамещение.

По словам А. Сапарова, для повышения производительности труда в сельском хозяйстве акцент будет сделан на техническое и технологическое переоснащение отрасли. В растениеводстве, в первую очередь, это качественные семена, применение удобрений, современная техника. В животноводстве будет увеличена доля племенного скота.

«Сегодня перед ведомством стоит задача - максимально развивать свое производство, тем самым сокращать импортозависимость за счет реализации инвестиционных проектов по приоритетным направлениям», - отметил он.

«Минсельхоз обозначил наиболее перспективные направления для инвестирования в отрасли, которые напрямую связаны с замещением импорта и развитием экспорта: производство и переработка мяса, в том числе говядины, баранины и свинины, а также молока, производство и переработка фруктов и овощей, в том числе тепличных овощей; переработка масличных и зерновых культур, а также производство органической продукции, которая с каждым годом становится более популярной в стране и в мире», - добавил первый вице-министр.

Кроме этого, стороны обсудили реализацию двустороннего кооперационного проекта Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог.

Отметим, ГКАПД - это созданный в 2009 году двусторонний кооперационный проект Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия.

Представители аграрно-политического диалога ознакомили участников видеоконференции с планами на предстоящий год. Работа будет вестись по двум направлениям – развитие органического сельского хозяйства и финансирование аграрного сектора.

Напомним, в январе текущего года казахстанская делегация во главе с первым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбеком Сапаровым приняла участие в торжественном открытии международной продовольственной выставки «Зеленая неделя 2020» (International Green Week 2020) в Берлине, в рамках которой были проведены переговоры с Парламентским статс-секретарем ФРГ Уве Файлером.

Прошедшая видеоконференция является продолжением деловой встречи.