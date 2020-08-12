Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

Власти Казахстана намерены с 17 августа поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.