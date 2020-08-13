В Казахстане 517 новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 23:59 часов 12 августа в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией.Из них 278 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 38 / 12, город Алматы - 52 / 23, город Шымкент - 10 / 7, Акмолинская область - 32 / 14, Актюбинская область - 10 / 6, Алматинская область - 21 / 20, Атырауская область - 20 / 19, Восточно-Казахстанская область - 85 / 25, Жамбылская область - 19 / 8, Западно-Казахстанская область - 39 / 23, Карагандинская область - 56 / 13, Костанайская область - 27 / 9, Кызылординская область - 4 / 1, Мангистауская область - 21 / 20, Павлодарская область - 19 / 6, Северо-Казахстанская область - 33 / 7, Туркестанская область - 31 / 26.

Всего в стране выявлено 101372 заболевших.