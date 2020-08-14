На 50% планируется обновить автобусный парк Карагандинской области к 2022 году

В Карагандинской области Казахстана стартовала масштабная программа по обновлению общественного транспорта. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

О том, сколько новых автобусов уже курсирует в городах области и какое количество планируют закупить, в прямом эфире в Instagram рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов.

Всего в автопарках региона 1 664 автобуса. Более 900 из них используются дольше 7 лет. Ситуацию должны исправить к 2022 году - автобусный парк планируется обновить на 50%.

«Мы уже закупили 105 автобусов. Ими пользуются люди в Караганде и Темиртау. Будем закупать ещё 275: для Караганды - 200 и для Темиртау - 75. Большая часть из них низкопольные. Это нужно для комфорта наших горожан с ограниченными возможностями», - сообщил руководитель управления.

Аскербек Халтонов также рассказал о планах по ремонту дорог в регионе.

В этом году в порядок приводят 1 200 км. Все работы ведутся по графику, их завершат до конца года. Некоторые объекты сдадут частично. К примеру, в этом году подрядчик планирует открыть проезд по части улицы Магнитогорской, где сейчас идёт масштабная реконструкция. Предполагается, что до наступления холодов ремонт завершат на участке от 14-го микрорайона до ДК Нового Майкудука. Сейчас здесь уже постелили первый слой асфальта.

Работы также продолжаются на трассах областного и республиканского значения. В порядок приводят участок дороги «Караганда - Балхаш». Продолжатся работы по ограждению и установке освещения на Северо-Восточном обходе.

Аскербек Халтонов отметил, что ремонт дорог в области - один из наиболее важных вопросов. В ближайшие годы в порядок будут приводить не только центральные улицы, но и проезжие части внутри дворов и частных секторов в отдалённых районах городов.