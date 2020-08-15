В индустриальном парке в столице Казахстана запустят ряд новых производств

БАКУ /Trend/ - В текущем году на территории Индустриального парка №1 в СЭЗ "Астана – новый город" будет запущено шесть новых проектов, сообщили в понедельник Trend в СЭЗ.

Как отметили в СЭЗ, в настоящее время на территории Индустриального парка №1 размещаются 75 проектов, 49 из них действуют, еще 26 – на стадии реализации. Шесть новых производств на сумму более 30 миллиардов тенге (71,4 миллиона долларов).

По словам представителя СЭЗ, один из этих проектов позволит увеличить темпы строительства в городе Нур-Султан путем организации объемно-блочного домостроения по немецкой технологии. На заводе будут выпускаться готовые комнаты в чистовой отделке с сантехникой, кафелем, обоями, ламинатом. Затем эти комнаты как детали конструктора, будут собираться в единое здание на стройплощадке.

Также будут запущены импортозамещающие предприятия по производству башенных кранов, фасадных подъемников и лакокрасочной продукции. Так, к примеру, сейчас завершается строительство завода "Лашын фактори" по производству башенных кранов и лифтов, предприятие заинтересовано в поставках своей продукции на рынок Азербайджана и Средней Азии. Лакокрасочная продукция "Завода "ВМП" будет с 2021 года поставляться на рынок Казахстана и близлежащих стран.

"На данный момент активно проводится работа по привлечению новых инвесторов в различные сектора экономики города. Причем, такая работа активно продолжается и в период пандемии, когда инвестиционные советы по новым и действующим проектам проводятся в режиме онлайн". – отметили в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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