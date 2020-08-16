В Казахстане зарегистрировано 409 новых случаев коронавируса за сутки

По состоянию на 23:59 часов 15 августа, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 213 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 63 / 32, город Алматы - 32 / 12, -город Шымкент - 3 / 1, Акмолинская область - 26 / 15, Актюбинская область - 8 / 4, Алматинская область - 19 / 14, Атырауская область - 17 / 12, Восточно-Казахстанская область - 60 / 27, Жамбылская область - 12 / 5, Западно-Казахстанская область - 29 / 17, Карагандинская область - 37 / 21, Костанайская область - 21 / 16, Мангистауская область - 14 / 13, Павлодарская область - 18 / 4, Северо-Казахстанская область - 26 / 7, Туркестанская область - 24 / 13.

Всего в стране выявлено 102696 заболевших.