Столичные рестораны и бары в Казахстане заработают с 17 августа

Согласно постановлению главного санитарного врача Нур-Султана, рестораны, бары и кафе заработают в закрытых помещениях с 17 августа, передает Trend со ссылкой на Zakon.kz.

Акимату города Нур-Султан было поручено возобновление работы объектов общественного питания: ресторанов, кафе, баров и столовых при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 23.00 часов.

Для объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки - график работы в будние дни с 09.00 до 22.00 часов.

В выходные дни разрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе с числом посадочных мест не более 30 и на доставку еды, с запретом на самовывоз, с установлением графика работы с 09.00 до 22.00 часов.

При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.