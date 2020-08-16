Казахстан отнесли к странам с малым распространением фейков о коронавирусе

В Американском журнале тропической медицины и гигиены (AJTMH) опубликовали карту распространения ложной информации о COVID-19. Согласно результатам исследования, Казахстан входит в число стран, где население не так активно создает и распространяет фейки о коронавирусе, по сравнению с другими. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Ученые провели анализ больше 2300 фейковых сообщений, которые были запущены в социальных сетях и веб-сайтах с 31 декабря 2019 года по 5 апреля 2020 во всем мире. Команда, состоящая из социологов, медработников и эпидемиологов отслеживала информацию в основном на английском языке, но для анализа сообщений из других стран, они использовали GOOGle-переводчик. Причем каждый спорный момент выносился на всеобщее обсуждение. На основании всех этих материалов и была составлена карта дезинформации — чем темнее цвет страны, тем больше фейков о коронавирусе было зафиксировано в этом месте.