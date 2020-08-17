В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение

Казахстан 17 августа 2020 01:23 (UTC+04:00)
В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение

Власти Казахстана с понедельника приступят к постепенному смягчению карантинных мер, введенных в начале июля на фоне ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавируса. Кроме того, с 17 августа планируется поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Казахстане из-за пандемии с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. После его завершения ограничительные меры постепенно стали снимать. Однако уже в начале июня в стране возросло число инфицированных и умерших.

В связи с ухудшением обстановки вокруг коронавирусной инфекции власти ввели некоторые ограничения в отдельных регионах. Например, в столице и Алмате даже появилась практика так называемых карантинных выходных, когда по субботам и воскресеньям вступали в силу новые санитарные меры. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавируса 29 июня отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения увеличилось в семь раз. По его мнению, во многом это связано с недостатками в работе ряда госорганов.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации эпидемической ситуации глава государства поручил правительству внести предложение о введении жесткого карантина. Так, в Казахстане 5 июля начали действовать 14-дневные дополнительные ограничительные меры, которые в дальнейшем могли быть продлены или даже ужесточены.

14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа, а 30 июля государственная комиссия приняла решение о продлении ограничительных мер еще на две недели. По оценке властей, это позволило за прошедший период снизить ежесуточный прирост заболевавших с 4% до 0,5%, а число выздоровевших увеличить до 76%.

Смягчение карантина

В этой связи государственная комиссия по нераспространению коронавируса, рассмотрев предложения глав администраций регионов, а также позицию министерства здравоохранения и других ведомств, приняла план поэтапного снятия карантинных мер. Кроме того, утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу.

Это, в частности, торгово-развлекательные центры, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (с ограничением заполняемости), салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (по предварительной записи и с ограничением заполняемости), фитнес-центры без бассейнов, бани и сауны без бассейнов (с ограничением заполняемости), детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы не более пяти человек, по записи), дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек), аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Помимо этого разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд, но также с ограничениями.

С 17 августа также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Ограничения сохраняются

Несмотря на ослабление мер, работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы не менее чем для 80% сотрудников.

Кроме того, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе дома; на работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых; деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; на работу религиозных объектов; на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородных автобусов/микроавтобусов.

При этом власти подчеркнули, что в целях дальнейшей стабилизации ситуации в выходные дни прежние ограничительные меры будут сохраняться.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - отметил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, под председательством которого прошло заседание госкомиссии.

Возобновление международного авиасообщения

12 августа пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что с 17 августа республика планирует поэтапно возобновить полеты в Россию, Белоруссию, Германию, Египет, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Украину. На данный момент республика восстановила авиасообщение только с Южной Кореей.

Казахстан с началом пандемии приостановил практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране начали выполняться внутренние авиарейсы. Позже власти республики приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию. Однако из-за сложной эпидемической ситуации международные авиарейсы были разрешены только в Южную Корею и Турцию. При этом 5 августа турецкие власти приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.

Крупнейшая казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" ранее сообщила, что с 17 августа возобновит полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю по маршруту Алмата - Дубай. С 18 августа компания планирует начать полеты в Германию. Перевозчик намерен выполнять полеты между Нур-Султаном и Франкфуртом-на-Майне пять раз в неделю. Кроме того, с 19 августа запланировано восстановление прямого сообщения со столицей Украины. Пассажиры смогут вылететь в Киев из Алматы три раза в неделю.

В свою очередь казахстанская авиакомпания Sunday Airlines ("Санди эйрлайнз") - дочерняя компания авиаперевозчика Scat ("Скат") - с 14 сентября возобновит рейсы в Египет. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по маршрутам Нур-Султан - Шарм-эш-Шейх и Алмата - Шарм-эш-Шейх.

В воскресенье было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, согласно которому страны, из которых в республику будут прибывать пассажиры, разделены на три категории по степени благоприятности эпидемической ситуации.

К первой отнесены Россия, Беларусь, Китай, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Украина и Нидерланды. Прибывающие из этих стран в Казахстана должны будут пройти только термометрию и анкетирование. Справка об отсутствии коронавируса им не потребуется.

Во вторую категорию вошли Польша, Таджикистан и Узбекистан. При въезде в Казахстан авиапассажирам из этих стран следует предъявить соответствующую справку. В случае ее отсутствия они обязуются в течение 48 часов пройти ПЦР-тестирование на наличие вируса либо же остаться на 14-дневном домашнем карантине.

К третьей категории отнесены те страны, которые не вошли в первые две. С этими государствами регулярное авиасообщение пока находится под запретом.

О ситуации в стране

На данный момент в Казахстане подтверждены 102 696 случаев инфицирования коронавирусом, 81 558 пациентов выздоровели, 1 397 человек умерли.

Минздрав Казахстана с 1 августа по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 августа с начала месяца в стране выявлены 18 465 заболевших такой пневмонией, скончались 216 человек с данным диагнозом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов
Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов
Названы цели программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана
Названы цели программы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана
Центробанк: В Иране подешевеет иностранная валюта
Центробанк: В Иране подешевеет иностранная валюта
Loading Bars
Лента новостей
В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение Казахстан 01:23
Более 10 человек погибли в результате нападения боевиков в столице Сомали (Обновлено) Другие страны 00:59
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:41
Ронни О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру Спорт 00:25
Меган Маркл может вернуться в кино В мире 00:03
ВОЗ: Более 267 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 16 августа 23:45
Ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада Другие страны 16 августа 23:28
Казахстан отнесли к странам с малым распространением фейков о коронавирусе Казахстан 16 августа 23:15
Израиль включил Грузию в список «зеленых стран» Грузия 16 августа 23:05
Зариф: соседи – это приоритет внешней политики Ирана Политика 16 августа 23:00
В Италии из-за роста заражений коронавирусом закрыли дискотеки Европа 16 августа 22:47
Байден на 9% опережает Трампа по популярности среди избирателей США 16 августа 22:41
Турция и США договорились продолжить консультации по ситуации в Ливии на уровне экспертов Турция 16 августа 22:26
Пять человек погибли в ДТП в Росии Россия 16 августа 22:22
Около 2 тыс. ливанских врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута Арабские страны 16 августа 22:00
В Азербайджане построят новые предприятия по производству сушеной хурмы Бизнес 16 августа 22:00
Компания Signify реализует проекты в Азербайджане, сотрудничая с рядом компаний ИКТ 16 августа 22:00
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 997 человек Турция 16 августа 21:41
В МИД Ирана заявили, что США не вправе требовать вернуть санкции ООН против этой страны Политика 16 августа 21:25
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 35 тысяч Узбекистан 16 августа 21:23
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 16 августа 21:19
Первая леди Бразилии вылечилась от COVID-19 Другие страны 16 августа 20:55
Из Казахстана морем в Азербайджан отправлено еще 33 человека Азербайджан 16 августа 20:39
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 16 августа 20:00
Французская компания Alstom расширяет сотрудничество с Азербайджаном Бизнес 16 августа 20:00
Экспорт кондитерских изделий из Ирана составил почти 153 миллиона долларов Экономика 16 августа 19:54
В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным США 16 августа 19:41
В муниципалитете Грузии Местия коронавирус потвердился у 43 человек Грузия 16 августа 19:00
НАТО отрицает информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе Европа 16 августа 18:40
В Шабране потушен пожар Происшествия 16 августа 18:23
Выросла чистая прибыль Азербайджанской страховой компании AZSIGORTA Экономика 16 августа 18:00
IGB может обеспечить импорт газа из стран Ближнего Востока и Африки Энергетика 16 августа 18:00
Тель-Авив призвал Бахрейн и Оман к нормализации отношений Израиль 16 августа 17:47
Столичные рестораны и бары в Казахстане заработают с 17 августа Казахстан 16 августа 17:31
Глава МИД Израиля сообщил, что договорился с коллегой из ОАЭ о канале прямой связи Израиль 16 августа 17:15
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 178 человек Общество 16 августа 16:49
В Грузии произошло землетрясение Грузия 16 августа 16:34
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 16 августа 16:00
На месторождение "Бахар" Азербайджана реконструирована производственная инфраструктура Энергетика 16 августа 16:00
Южная Корея и США отложили военные учения из-за коронавируса Другие страны 16 августа 15:49
Скончалась мать экс-министра иностранных дел Азербайджана Общество 16 августа 15:34
В Восточной Грузии остановили строительство газопровода из-за археологических памятников Грузия 16 августа 15:22
В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию Другие страны 16 августа 15:13
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 147 человек Общество 16 августа 14:55
Мик Шумахер стал третьим во второй гонке этапа "Формулы-2" в Испании Спорт 16 августа 14:46
Торговая марка Knorr переименует соус из-за дискуссий о расизме Бизнес 16 августа 14:29
Скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Казахстан 16 августа 14:28
Футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне признан лучшим игроком сезона АПЛ Спорт 16 августа 14:17
Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за первое полугодие 2020 года Бизнес 16 августа 14:00
Турция сокращает экспорт автомобилей на мировые рынки Турция 16 августа 14:00
Саид Хатибзаде стал новым официальным представителем МИД Ирана Иран 16 августа 13:44
Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного США 16 августа 13:29
Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Испании Спорт 16 августа 13:12
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Азербайджан 16 августа 12:53
В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок, которой пользуются депутаты ИКТ 16 августа 12:35
В Грузии выявлены 15 новых случаев коронавируса Грузия 16 августа 12:14
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 16 августа 12:00
Крупнейший энергетический госхолдинг Казахстана наращивает операционную эффективность Бизнес 16 августа 12:00
В России коронавирусом за сутки заразились 4 969 человек Россия 16 августа 11:47
Недовольные своими лицами в Zoom пользователи ринулись к пластическим хирургам ИКТ 16 августа 11:34
Болтон считает, что Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов США 16 августа 11:18
Исламские права человека - реальный гарант защиты прав человека Общество 16 августа 10:57
Запуск ракеты Vega с 53 малыми спутниками состоится 1 сентября Европа 16 августа 10:45
Узбекистан присоединился к документу по регулированию трудовой миграции в СНГ Узбекистан 16 августа 10:27
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 августа В мире 16 августа 10:13
AzerGold привлечет услуги топографической съемки и оцифровки для пилотного проекта Тендеры 16 августа 10:00
Туркменистан и Великобритания устанавливают новые экономические связи Туркменистан 16 августа 10:00
ВС Армении в течение суток 37 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 16 августа 09:54
В ФРГ назвали невыгодными закупки американского газа Энергетика 16 августа 09:53
Школы в Грузии начнут функционировать с 15 сентября Грузия 16 августа 09:35
Тренер "Лиона" Гарсия заявил, что гордится своими футболистами после выхода в полуфинал ЛЧ Спорт 16 августа 09:13
США планируют размещение ракет средней дальности в Азии США 16 августа 08:51
Филиппинский министр повторно заразился коронавирусом Другие страны 16 августа 08:26
Драгметаллы в Азербайджане дешевеют (ОБЗОР) Финансы 16 августа 08:00
Стоимость облигаций SOCAR может возрасти - Ассоциация участников фондового рынка Финансы 16 августа 08:00
Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан Иран 16 августа 07:56
В Казахстане зарегистрировано 409 новых случаев коронавируса за сутки Казахстан 16 августа 07:22
Умер брат президента США Роберт Трамп США 16 августа 07:08
Израильские ПРО перехватили две ракеты, пущенные из сектора Газа Израиль 16 августа 06:40
В Марокко зафиксировали новый суточный рекорд числа заразившихся коронавирусом Арабские страны 16 августа 06:19
Трамп анонсировал работу над возвращением санкций ООН против Ирана на следующей неделе США 16 августа 05:57
16 человек пострадали в результате урагана на юге Бразилии Другие страны 16 августа 04:20
Рекордный рост числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировали в Ливане Арабские страны 16 августа 03:58
Стали известны все участники плей-офф НБА Спорт 16 августа 03:23
Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов США 16 августа 02:54
Ракета Ariane 5 с тремя спутниками на борту стартовала с космодрома Куру В мире 16 августа 02:23
В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны США 16 августа 01:57
"Лион" обыграл "Манчестер Сити" и впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт 16 августа 01:25
ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки В мире 16 августа 01:00
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 16 августа 00:39
Группа российских врачей прибывает в Узбекистан Узбекистан 16 августа 00:11
В Центре по контролю за заболеваниями Грузии заявили, что установлены все контакты инфицированных в Местия Грузия 16 августа 00:06
Активы страховой компании "Ipək Yolu" многократно увеличились Финансы 15 августа 23:59
Почти 340 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде Другие страны 15 августа 23:47
Мишель Аун не планирует уходить в отставку с поста президента Ливана Арабские страны 15 августа 23:21
Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном Бизнес 15 августа 23:00
Член Армянского национального конгресса раскритиковал интервью Пашиняна BBC Армения 15 августа 22:45
В Турции задержано лицо, готовившее теракт в крупных городах Турция 15 августа 22:39
Госдеп считает Совбез ООН лучшим местом обсуждения оружейного эмбарго против Ирана В мире 15 августа 22:29
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 992 человека Турция 15 августа 22:14
Все новости