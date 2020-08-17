Продуктов питания стали больше производить в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области за семь месяцев произвели продуктов питания на 80 млрд тенге. Больше, чем в прошлом году, на 16 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Аким области Кумар Аксакалов на заседании акимата отметил, что во всех районах есть рост производства мяса и молока, что позволяет увеличивать загрузку перерабатывающих предприятий.

В качестве примера успешной работы глава региона привел ТОО «Маслодел». Объемы производства здесь возросли на 46% - до 12 млрд тенге. Ежемесячный объем составил 1,7 млрд тенге.

«На предприятии работают более 340 человек, заработная плата которых, в сравнении с прошлым годом, возросла на 20%. Стабильность позволила компании провести масштабную модернизацию на 4,3 млрд тенге. Объем производимой продукции увеличился на 3 тысячи тонн в месяц. На одном из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона ТОО «Молпродукт» работают более 220 человек. Увеличивая объемы, предприятие также повышает заработную плату. В сравнении с прошлым годом, она увеличилась на 6,5%. Компания заплатила налогов на сумму 165 млн тенге», - рассказал К. Аксакалов.

По словам акима области, в 11 районах области работают 212 пунктов приема молока. 15% от общего объема молока обеспечивают сельчане.

«Это хорошее подспорье для населения сел. Важно, чтобы корма стоили не дороже, чем в прошлом году. Обращаюсь ко всем сельхозтоваропроизводителям: максимально обеспечьте людей кормами на предстоящий год. Сена было достаточно и еще идет заготовка. Начинаем уборку. Вопросов по кормам быть не должно. Прошу всех удержать цену прошлого года», - сказал К.Аксакалов.

На мясоперерабатывающих предприятиях области тоже есть рост объемов производства.

«В ТОО «Казмясопродукт» рост составил 8%. Произвели 240 тонн колбасных изделий на 610 млн тенге. На 11% увеличили количество работников и на 13,5% - заработную плату. На 13% отмечается рост производства в ТОО «СК-Мясопродукт». Стабильно работают «Заготинтер», «Фрегат». Рост в сельском хозяйстве – основа загрузки предприятий, обеспечение продуктами питания региона. По итогам года мы должны выйти на рост 4% в отрасли», - подчеркнул К. Аксакалов.