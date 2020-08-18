267 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 267 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 123 без клинических проявлений. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 35 / 1, город Алматы - 39 / 19, город Шымкент - 2 / 1, Акмолинская область - 13 / 7, Актюбинская область - 3 / 2, Алматинская область - 5 / 4, Атырауская область - 14 / 13, Восточно-Казахстанская область - 30 / 11, Жамбылская область - 10 / 4, Западно-Казахстанская область - 22 / 13, Карагандинская область - 32 / 23, Костанайская область - 16 / 7, Кызылординская область - 1 / 0, Мангистауская область - 7 / 6, Павлодарская область - 7 / 3, Северо-Казахстанская область - 24 / 4, Туркестанская область - 7 / 5.

Всего в стране выявлено 103300 заболевших.