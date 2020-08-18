В Казахстане построят 13 инфекционных больниц
13 инфекционных больниц появится в Казахстане. Об этом заявил министр труда и защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
«Будет построено 13 новых инфекционных больниц, это создаст пять тысяч постоянных рабочих мест», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании правительства.
Также, по его словам, в сфере образования 80 новых объектов создадут 10 тысяч постоянных рабочих мест.
«В сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма будут построены 60 новых объектов, и создадут 20 тысяч новых постоянных рабочих мест», - добавил министр.
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