В Казахстане построят 13 инфекционных больниц

13 инфекционных больниц появится в Казахстане. Об этом заявил министр труда и защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Будет построено 13 новых инфекционных больниц, это создаст пять тысяч постоянных рабочих мест», - сказал Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

Также, по его словам, в сфере образования 80 новых объектов создадут 10 тысяч постоянных рабочих мест.

«В сферах здравоохранения, культуры, спорта и туризма будут построены 60 новых объектов, и создадут 20 тысяч новых постоянных рабочих мест», - добавил министр.