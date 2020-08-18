Больше тысячи бизнесменов подали заявки на возобновление работы в Атырауской области

В Атырауской области Казахстана больше тысячи бизнесменов за два дня подали заявки на возобновление работы через infokazakhstan.kz, передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

«С 17 августа отечественный бизнес выходит из локдауна, сняты ограничения для ряда объектов предпринимательства. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала www.infokazakhstan.kz. Это обязательно условие возобновления деятельности, нарушение которого влечет штрафные санкции. Платформа запущена по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Ее интерфейс прост и удобен, а на заполнение форм уходит не более 15 минут. В Атырау самой первой заявку на портал подала директор салона красоты «Студия Елены Горбуновой» Елена Горбунова»,- сообщает пресс-служба областного акимата.

Получить акт готовности объекта к возобновлению предпринимательской деятельности Елене Горбуновой помогли специалисты Палаты предпринимателей Атырауской области.

«В субботу я обратилась в региональную Палату предпринимателей. Сотрудники ознакомили меня с сайтом, с необходимыми санитарными требованиями, которые предъявляются к моему объекту и в течение пары минут я получила разрешение. Все очень просто, удобно и быстро, необходимо лишь иметь при себе электронную цифровую печать», - рассказала предприниматель. Среди районных предпринимателей одной из первых услугами портала воспользовалась жительница поселка Доссор Макатского района Татьяна Череватенко. В течение двух лет предприниматель осуществляет деятельность в сфере общественного питания. О необходимости регистрации на портале ей сообщили консультанты Палаты предпринимателей посредством WhatsApp-чата районных предпринимателей.

«Директор районного филиала палаты подробно проконсультировала меня по процедуре регистрации и получения разрешений на сайте infokazakhstan.kz. Это оказалось очень просто и быстро. Буквально через две минуты после оформления заявки мне пришло письмо на почту с разрешением. Всем рекомендую пройти регистрацию на портале, а если будут вопросы обратиться в колл-центры Палаты предпринимателей», - отметила Татьяна Череватенко.