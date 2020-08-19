271 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 271 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 148 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 27 / 13, город Алматы - 22 / 17, город Шымкент - 3 / 2, Акмолинская область - 16 / 9, Актюбинская область - 5 / 4, Алматинская область - 16 / 13, Атырауская область - 17 / 14, Восточно-Казахстанская область - 30 / 11, Жамбылская область - 9 / 7, Западно-Казахстанская область - 28 / 20, Карагандинская область - 27 / 17, Костанайская область - 14 / 1, Кызылординская область - 2 / 2, Мангистауская область - 8 / 8, Павлодарская область - 7 / 2, Северо-Казахстанская область - 18 / 4, Туркестанская область - 22 / 4.

Всего в стране выявлено 103571 заболевший.