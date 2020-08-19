До 1,5 млн масок в сутки будут производить в Казахстане

Казахстан 19 августа 2020 12:22 (UTC+04:00)
До 1,5 млн масок в сутки будут производить в Казахстане

В Казахстане по итогам семи месяцев объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 23,2%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В настоящее время объем производства медицинских масок составляет 1,2 млн. шт. в сутки, что полностью покрывает потребность внутреннего рынка. До конца года фармацевтические компании планируют увеличить данный показатель до 1,5 млн. шт. в сутки», - сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, рост связан с увеличением объема выпускаемой продукции на ТОО «Dolce- Pharm» на 67%. На сегодняшний день фармацевтическая компания является одним из крупнейших производителей медицинских масок. Предприятие выпускает различные маски из нетканых материалов. К примеру, в защитных масках с угольным фильтром используется уникальный фильтрующий материал, состоящий из волокнистого активированного угля. Технологическая особенность этого фильтрующего материала состоит в том, что он содержит 99,5% чистого углерода и способен поглощать вредные частицы. Один грамм такого материала способен улавливать до 200 мг вредных веществ. Маски с угольным фильтром препятствуют проникновению вредных частиц, молекул и вирусов через фильтрующий элемент. Эффективность фильтрации даже субмикрочастиц размером до 0,01 мкм 99,9%. Угольная маска, в отличие от обычной, защищает человека в течение 4-х часов и в ней легче дышится. Также «Dolce- Pharm» производит одноразовые маски которые состоят из 3-х слоев и маски-респираторы Fish-Type. Кроме того, по итогам 7 месяцев положительные результаты достигнуты и в АО «Химфарм», объем производства вырос на 9%. Увеличены поставки лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через Единого дистрибьютора «СК-Фармация».

В настоящее время завод производит более 113 наименований генериковых лекарственных препаратов в форме стерильных порошков антибиотиков, инъекционных растворов в ампулах, инфузионных растворов, таблеток, капсул, порошков в саше, сиропов. Все стадии производственного процесса проходят тестирование и сертифицируются на микробиологическую чистоту. Качество конечного продукта контролируется в лаборатории компании, оснащенной современным аналитическим оборудованием.

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