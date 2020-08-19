Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли в денежном выражении на 8,6%, в физическом объёме — на 6,1%. Основной инвестмагнит сектора — металлургия. В региональном разрезе почти треть капвложений пришлась на Карагандинскую область, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Объём капитальных инвестиций в обрабатывающую промышленность после прошлогоднего сокращения сразу на 35,5% в текущем году увеличился на 8,6% и за январь–июнь 2020 года составил 373,1 млрд тг (ИФО — 106,1%).

Удельный вес инвестиций в обрабатывающую промышленность от капвложений в промышленности в целом за год вырос с 10,1% до 11,9%.

Среди регионов РК по объёму инвестиций в обрабатывающую промышленность лидирует Карагандинская область: 111,9 млрд тг, что составляет 30% от общего объёма; рост за год — на 15,5%.

Следом идут Алматы (37,6 млрд тг) и Атырауская область (36,7 млрд тг). На ТОП-3 регионов по объёму инвестиций в обрабатывающую промышленность приходится 49,9% от общего объёма по стране.

Самый большой рост инвестиций в обрабатывающую промышленность среди регионов РК продемонстрировали Мангистауская (в 3,5 раза) и Акмолинская (в 2,5 раза) области, а также город Алматы (в 2,1 раза).

Почти половина объёма инвестиций в обрабатывающей промышленности пришлась на металлургию: 183,8 млрд тг — на 35% больше, чем в прошлом году.

Следом идут производство продуктов питания (53,5 млрд тг) и химическая промышленность (46,1 млрд тг).

Основным источником финансирования в сфере обрабатывающей промышленности являются собственные средства бизнеса: несмотря на сокращение их доли с 85% до 79%, их объём вырос на 1% и за январь–июнь 2020 года составил 295,8 млрд тг.

Кредиты банков выросли за год в 2,3 раза, до 49 млрд тг (из них кредиты иностранных банков достигли 12 млрд тг — в 3,7 раза больше по сравнению с прошлым годом).

На небанковские заёмные средства приходится 28,1 млрд тг — на 4,9% меньше, чем в прошлом году; из них иностранные средства составили 16,6 млрд тг — на 8,1% меньше, чем за январь–июнь 2020 года.

Объём инвестиций за счёт республиканского бюджета составил 205,8 млн тг.