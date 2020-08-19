Более 17 тысяч субъектов МСБ возобновили деятельность в Алматы

Казахстан 19 августа 2020 23:09 (UTC+04:00)
Более 17 тысяч субъектов МСБ возобновили деятельность в Алматы

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе послабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и объектов МСБ, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Поэтапное возобновление деятельности субъектов МСБ происходит после регистрации на портале infokazakhstan.kz. В соответствии с постановлением главного госсанврача по Алматы сделать это нужно до 24 августа. Ознакомившись с санитарно-эпидемиологическими правилами, предприниматели получают акт соответствия санитарным нормам. При этом они обязаны обеспечить выполнение требований по заполняемости объектов», - рассказал аким города.

Данный уведомительный порядок возобновления деятельности пройдут около 90% всех субъектов - ТРЦ, ТД (бутики), торговые сети и крытые рынки с заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на посетителя; салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, косметологические кабинеты - 4 кв.м на посетителя, по записи.

Кроме того, глава мегаполиса отметил, что остальные субъекты, где высок риск распространения вируса, будут проходить проверку рабочей комиссией. Это ТРЦ, ТЦ, ТД, непродовольственные магазины площадью более 2000 квадратных метров, а также объекты с высоким показателем заболеваемости КВИ среди сотрудников.

По состоянию на 19 августа подано 17698 заявок, из которых 14043 (79%) одобрены. При этом, большая часть предпринимателей, а это 13807, начала работу в уведомительном порядке. Остальные 236 начнут работу после проверки мониторинговыми группами при районных акиматах. В случае отказа по тем или иным причинам необходимо устранить замечания и получить разрешение.

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