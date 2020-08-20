244 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 244 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 110 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 38 / 8, город Алматы - 24 / 8, Акмолинская область - 17 / 10, Актюбинская область - 6 / 5, Алматинская область - 4 / 1, Атырауская область - 20 / 20, Восточно-Казахстанская область - 27 / 4, Жамбылская область - 8 / 7, Западно-Казахстанская область - 18 / 10, Карагандинская область - 25 / 10, Костанайская область - 13 / 4, Кызылординская область - 1 / 1, Мангистауская область - 7 / 7, Павлодарская область - 3 / 1, Северо-Казахстанская область - 16 / 5, Туркестанская область - 17 / 9.

Всего в стране выявлено 103 815 заболевших.