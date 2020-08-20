В Казахстане разработают 2,5 тысячи стандартов качества

Признанную систему сертификации продукции планируют создать в Казахстане. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг способствует совершенствование системы технического регулирования. Ежегодно на основе передовых международных документов разрабатываются государственные и межгосударственные стандарты», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

По его словам, использование их позволяет предприятиям обеспечивать высокое качество продукции и рост собственной конкурентоспособности.

«В 2019 году разработано 1 000 новых национальных стандартов и в ближайшие 5 лет будет разработано еще 2 500. Например, в этом году впервые введены стандарты Халал. Они разработаны с учетом требований Организации исламского сотрудничества, Института стандартов и метрологии исламских стран, Стандартов MS (Малайзия) и ряда других», - отметил министр.

Он напомнил, что уже введена электронная система аккредитации субъектов, выдающих сертификаты соответствия.

«Это исключает возможность фальсификации и подделки документов. В наших краткосрочных планах – создать признанную систему сертификации продукции. Поэтому мы делаем ставку на формирование современной лабораторной сети. Уже треть из 904 испытательных лабораторий страны, включена в Единый реестр Евразийской экономической комиссии. По новым направлениям (халал, органика и GLP) лаборатории будут модернизированы», - заключил глава минторговли.