В Казахстане на развитие автодорог планируют потратить свыше 140 млрд тенге

В Казахстане в ближайшие три года на развитие автодорог планируют потратить почти 143 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно проекты республиканского бюджета на 2021-2023 годы, доля дорог республиканского значения, переведенных в I и II технические категории, в 2021 году увеличится на 40%, в 2022 году – 45%, в 2023 году – 50% от общей протяженности дорог.

Так, на реконструкцию и строительство трасс планируется направить в 2021 году 126,6 млрд тенге, в 2022 году – 12,5 млрд тенге, в 2023 году – 3,7 млрд тенге. В целом общая сумма, которая предусмотрена на развитие автодорог, составит 142,9 млрд тенге. При этом дорожно-строительными работами планируется хватить 330 км, в частности, в 2021 году – 260 км, в 2022 году – 45 км, в 2023 году – 25 км.

Вместе с тем на эти цели хотят привлечь 67,5 млрд тенге внешних кредитов, 14,59 млрд тенге – за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета, а 60,84 млрд тенге – внутренние источники финансирования.

Согласно документу, за счет внешних займов и софинасирования внешних кредитов продолжится реконструкция автодорог Западная Европа – Западный Китай, Узынагаш – Отар, Курты – Бурылбайтал (Центр – Юг), Актобе – Атырау – граница России (на Астрахань) участок Кандыагаш – Макат, Балхаш – Бурылбайтал (Центр – Юг).

Строительство и реконструкция трасс Нур-Султан – Петропавловск – граница России, Павлодар – Калбатау – Усть-Каменогорск, Усть -Каменогорск – Зыряновск – Рахмановские ключи, Карабутак – Денисовка – Костанай, Ушарал – Достык, Актобе – Атырау – Астрахань, Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница России, участок Кызылорда – Жезказган, Таскескен – Бахты (граница Китая), Атырау – Уральск.

Документ был разработан министерством финансов, который находится на обсуждении до 4 сентября.