230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 20 / 5, город Алматы - 38 / 16, город Шымкент - 4 / 0, Акмолинская область - 13 / 7, Актюбинская область - 5 / 3, Алматинская область - 4 / 1, Атырауская область - 15 / 12, Восточно-Казахстанская область - 28 / 6, Жамбылская область - 8 / 7, Западно-Казахстанская область - 15 / 8, Карагандинская область - 20 / 10, Костанайская область - 11 / 1, Кызылординская область - 2 / 2, Мангистауская область - 10 / 10, Павлодарская область - 14 / 3, Северо-Казахстанская область - 13 / 7, Туркестанская область - 10 / 7.
Всего в стране выявлены 104543 заболевших.