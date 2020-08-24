175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 68 - без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 8 / 4, город Алматы - 12 / 3, город Шымкент - 1 / 0, Акмолинская область - 14 / 8, Актюбинская область - 5 / 2, Алматинская область - 7 / 3, Атырауская область - 15 / 13, Восточно-Казахстанская область - 28 / 3, Жамбылская область - 6 / 3, Западно-Казахстанская область - 13 / 7, Карагандинская область - 20 / 6, Костанайская область - 10 / 5, Кызылординская область - 1 / 1, Павлодарская область - 13 / 3, Северо-Казахстанская область - 12 / 3, Туркестанская область - 10 / 4.
Всего в стране выявлены 104718 заболевших.
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