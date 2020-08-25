184 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Казахстан 25 августа 2020 08:16 (UTC+04:00)
184 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 184 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 72 - без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 9 / 3, город Алматы - 24 / 4, город Шымкент - 2 / 2, Акмолинская область - 12 / 7, Актюбинская область - 4 / 1, Алматинская область - 4 / 0, Атырауская область - 12 / 12, Восточно-Казахстанская область - 30 / 5, Жамбылская область - 6 / 4, Западно-Казахстанская область - 11 / 5, Карагандинская область - 20 / 8, Костанайская область - 10 / 5, Кызылординская область - 1 / 1, Мангистауская область - 7 / 7, Павлодарская область - 14 / 5, Северо-Казахстанская область - 11 / 2, Туркестанская область - 7 / 1.

Всего в стране выявлены 104902 заболевших.

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