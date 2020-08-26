173 случая коронавируса выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 173 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 75 - без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 16 / 3, город Алматы - 21 / 6, город Шымкент - 2 / 0, Акмолинская область - 7 / 4, Актюбинская область - 4 / 0, Алматинская область - 4 / 2, Атырауская область - 17 / 16, Восточно-Казахстанская область - 27 / 8, Жамбылская область - 3 / 1, Западно-Казахстанская область - 11 / 6, Карагандинская область - 19 / 4, Костанайская область - 9 / 6, Кызылординская область - 1 / 1, Мангистауская область - 5 / 5, Павлодарская область - 6 / 4, Северо-Казахстанская область - 11 / 5, Туркестанская область - 10 / 4.
Всего в стране выявлены 105075 заболевших.