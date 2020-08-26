РФПИ и компания «СК-Фармация» договорились о поставке вакцины «Спутник V» в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и казахстанская компания «СК-Фармация» заключили соглашение о поставках в Казахстан российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», передает в среду Trend со ссылкой на РФПИ.

Компания «СК-Фармация» является Единым дистрибьютором Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Планируется, что партия вакцины для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров РФПИ.

Отметим, что 11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства Здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.