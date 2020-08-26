Казахстан перейдет ко второму этапу послабления карантинных мер

Правительство Казахстана приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу послабления карантинных мер, введенных для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в среду по итогам заседания межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом достигнутого положительного эффекта межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность: религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись); тренажерных залов (до 5 кв. м на 1 посетителя, предварительная запись)", - говорится в сообщении.