Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров ознакомился с ходом строительства завода по производству растительного масла ТОО «Бота-2015», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге. Производственная мощность будущего завода - 600 тонн сырья в сутки. На предприятии будут трудиться 30 жителей региона.

Современный завод в городе Макинске Буландынского района обеспечит переработку масличных культур, и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки.

Аналогичные заводы планируется построить в Восточно-Казахстанской области, а в Алматинской современный завод уже запущен. Строительство таких производств позволит отойти от сырьевого экспорта переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, здесь же, в Макинске, министр проверил готовность местного элеватора к приемке нового урожая зерновых. ТОО «ХПП «Арна» оказывает услуги сельхозтоваропроизводителям района по приемке, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна. Общая площадь предприятия – 14,7 га. Имеются зерносклады емкостью 22 тысячи тонн, асфальтированные площадки площадью 4,5 тысячи кв. м, зерносушилка производительностью 110 тонн в час.

На данный момент элеватор полностью подготовлен к приему нового урожая.