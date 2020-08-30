За сутки зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане

По состоянию на 29 августа в Казахстане зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: - симптомных носителей - 74, - бессимптомных носителей - 52.

Всего в стране подтверждено 105 684 случаев, из них: в городе Алматы - 14210(+16), в городе Нур-Султан -13819(+7), в Атырауской области - 10905(+11), в Карагандинской области - 10067(+17), в ВКО - 8161(+24), в ЗКО - 6744(+4), в городе Шымкент - 5174(+1), в Алматинской области - 4892(+0), в Жамбылской области - 4079(+3), в СКО - 3929(+12), в Павлодарской области - 3828(+7), в Костанайской области - 3400(+8), в Акмолинской области - 3380(+6), в Мангистауской области - 3334(+0), в Туркестанской области - 3314(+8), в Кызылординской области -3231(+0), в Актюбинской области - 3217(+2).