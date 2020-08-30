День Конституции отмечают в Республике Казахстан

В этом году основному закону Казахстана исполняется 25 лет, передает Trend.

День Конституции Республики Казахстан является государственным праздником, объявленным выходным.

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. За время, прошедшее с того дня, изменения и дополнения вносились в нее пять раз: в 1998, 2007 и 2011, 2017 и 2019 годах.

За эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, обеспечила мир, согласие и процветание, поступательное развитие страны, повышение благосостояния казахстанцев, рост доверия и уважения к молодому и устремленному в будущее государству.